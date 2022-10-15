В Севастополе сработала система ПВО

В конце августа система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у мыса Херсонес на западе Севастополя, сообщал Развожаев. Ранее система ПВО города также поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, в результате никто не пострадал.