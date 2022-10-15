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В Севастополе сработала система ПВО

Ведомости

В Севастополе в тренировочном режиме сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Казачка — район на западе Севастополя, расположенный вокруг Казачьей бухты, где базируется бригада морской пехоты Черноморского флота.

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В конце августа система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у мыса Херсонес на западе Севастополя, сообщал Развожаев. Ранее система ПВО города также поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, в результате никто не пострадал.

5 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высоком уровне террористической опасности в Крыму на фоне специальной военной операции на Украине. Патрушев отметил, что в республике «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». 8 октября в результате взрыва частично обрушился Крымский мост, погибли четыре человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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