В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе в тренировочном режиме сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.
Казачка — район на западе Севастополя, расположенный вокруг Казачьей бухты, где базируется бригада морской пехоты Черноморского флота.
В конце августа система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у мыса Херсонес на западе Севастополя, сообщал Развожаев. Ранее система ПВО города также поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, в результате никто не пострадал.
5 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высоком уровне террористической опасности в Крыму на фоне специальной военной операции на Украине. Патрушев отметил, что в республике «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». 8 октября в результате взрыва частично обрушился Крымский мост, погибли четыре человека.