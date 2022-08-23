ПВО сбила беспилотник над морем у мыса Херсонес в Крыму

Накануне губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике в районе села Верхнесадовое. Ранее система ПВО города также поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие, а также призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО и не сообщать о месте съемки. 21 августа власти Крыма и Севастополя сообщали о работе ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, в результате никто не пострадал.