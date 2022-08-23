ПВО сбила беспилотник над морем у мыса Херсонес в Крыму
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) у мыса Херсонес на западе Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», – написал он.
Днем Развожаев также сообщал о сбитом беспилотнике.
Накануне губернатор Севастополя сообщил о сбитом беспилотнике в районе села Верхнесадовое. Ранее система ПВО города также поразила цели на подлете к аэродрому Бельбек. Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие, а также призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО и не сообщать о месте съемки. 21 августа власти Крыма и Севастополя сообщали о работе ПВО в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут и Керчи. 20 августа в Севастополе был сбит беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, в результате никто не пострадал.
Развожаев ранее сообщил, что проверил состояние бомбоубежищ в городе и поручил установить указатели к ним, подчеркнув, что жителям Севастополя важно знать, где находятся убежища и как к ним пройти, и попросил их не поддаваться панике.
31 июля на заседании штаба антитеррористической комиссии в Севастополе власти города приняли решение о введении «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. Такое решение было принято после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, в результате чего ранения получили пятеро сотрудников штаба.