МВД Белоруссии сообщило о задержании готовивших теракты и диверсии в стране
Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии задержали нескольких человек, которые готовили теракты и диверсии в стране, передает Агентство телевизионных новостей со ссылкой на замминистра внутренних дел республики Геннадия Казакевича.
Задержанные, как отмечается, были завербованы оппозиционной организацией BYPOL, признанной в стране экстремистской, и «беглой оппозицией» — так называемым переходным кабинетом, пишет издание. Они получили задание по закладке бомб из чат-бота плана «Перамога».
Казакевич указывает, что речь идет о «проекте западных спецслужб, щедро финансируемым и продвигаемым длительное время». По его словам, деятельность таких организаций направлена на насильственное свержение власти в Белоруссии, а участники незаконных воинских формирований проходят обучение в Польше и получают боевой опыт на территории Украины.
«Кроме того, беглой оппозицией этот проект представляется как абсолютно безопасный для его участников из-за невозможности идентификации их личности правоохранительными органами. Оперативные комбинации на самом деле очень сложные многоходовые мероприятия оперативного характера, которые проводил и проводит в настоящее время ГУБОПиК МВД РБ на территории всей нашей страны, — сказал Казакевич.
В апреле прошлого года комитет государственной безопасности Белоруссии внес экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще более десятка человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.
Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.