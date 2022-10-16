МВД Белоруссии сообщило о задержании готовивших теракты и диверсии в стране

«Кроме того, беглой оппозицией этот проект представляется как абсолютно безопасный для его участников из-за невозможности идентификации их личности правоохранительными органами. Оперативные комбинации на самом деле очень сложные многоходовые мероприятия оперативного характера, которые проводил и проводит в настоящее время ГУБОПиК МВД РБ на территории всей нашей страны, — сказал Казакевич.