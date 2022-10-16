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МВД Белоруссии сообщило о задержании готовивших теракты и диверсии в стране

Ведомости

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии задержали нескольких человек, которые готовили теракты и диверсии в стране, передает Агентство телевизионных новостей со ссылкой на замминистра внутренних дел республики Геннадия Казакевича.

Задержанные, как отмечается, были завербованы оппозиционной организацией BYPOL, признанной в стране экстремистской, и «беглой оппозицией» — так называемым переходным кабинетом, пишет издание. Они получили задание по закладке бомб из чат-бота плана «Перамога». 

Казакевич указывает, что речь идет о «проекте западных спецслужб, щедро финансируемым и продвигаемым длительное время». По его словам, деятельность таких организаций направлена на насильственное свержение власти в Белоруссии, а участники незаконных воинских формирований проходят обучение в Польше и получают боевой опыт на территории Украины.

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«Кроме того, беглой оппозицией этот проект представляется как абсолютно безопасный для его участников из-за невозможности идентификации их личности правоохранительными органами. Оперативные комбинации на самом деле очень сложные многоходовые мероприятия оперативного характера, которые проводил и проводит в настоящее время ГУБОПиК МВД РБ на территории всей нашей страны, — сказал Казакевич.

В апреле прошлого года комитет государственной безопасности Белоруссии внес экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко и еще более десятка человек в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. 

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников BYPOL за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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