Парламент Эстонии признал Россию «спонсором терроризма»
Парламент Эстонии (Рийгикогу) одобрил заявление, в котором Россия объявляется «государством — спонсором терроризма», передает портал ERR. «За» проголосовали 88 депутатов, голосов «против» или «воздержался» не было.
Эстонский парламент осудил спецоперацию на Украине, а также референдумы в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье.
11 августа сейм Латвии признал Россию «спонсором терроризма». В ответ на это решение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «именовать идеологов [этого предложения] нужно не иначе как неонацисты».
Страны Прибалтики, принимая такие решения, во многом копируют США, говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. «Двусторонние отношения с Латвией, Литвой и Эстонией сведены до минимума, и их решения представляют из себя скорее символический акт», – говорит эксперт.
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