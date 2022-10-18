Парламент Эстонии признал Россию «спонсором терроризма»

Страны Прибалтики, принимая такие решения, во многом копируют США, говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. «Двусторонние отношения с Латвией, Литвой и Эстонией сведены до минимума, и их решения представляют из себя скорее символический акт», – говорит эксперт.