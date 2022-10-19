Песков исключил закрытие границ из-за военного положения в новых субъектах

Ранее, 21 сентября, Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Тогда в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с этим решением дополнительно никак ограничено не будет. А в Ростуризме заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет. Позже в ведомстве уточнили, что это касается тех, кто не получил повестку.