Газета
Политика

Песков исключил закрытие границ из-за военного положения в новых субъектах

Ведомости

Россия не намерена закрывать границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет. Не планируется», — так ответил он на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»). Аналогичное заявление сделал заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

В ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.

Ранее по теме: Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах: что это значит

Ранее, 21 сентября, Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Тогда в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с этим решением дополнительно никак ограничено не будет. А в Ростуризме заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет. Позже в ведомстве уточнили, что это касается тех, кто не получил повестку.

В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. 

Ранее сегодня в Херсонской области началось наступление вооруженных сил Украины (ВСУ). Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон не будет сдан ВСУ. Он добавил, что у российской армии достаточно сил, чтобы отразить атаки украинских военных и перейти в контрнаступление, «если этого потребует тактическая ситуация». 

О напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации накануне также говорил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных