Песков исключил закрытие границ из-за военного положения в новых субъектах
Россия не намерена закрывать границы в свете введения военного положения в четырех регионах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ходе совещания с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс.
Ранее, 21 сентября, Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Такое решение глава государства охарактеризовал как «адекватное тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Тогда в Госдуме сообщили, что перемещение по России в связи с этим решением дополнительно никак ограничено не будет. А в Ростуризме заверили, что новых ограничений на выезд за границу также нет. Позже в ведомстве уточнили, что это касается тех, кто не получил повестку.
В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
Ранее сегодня в Херсонской области началось наступление вооруженных сил Украины (ВСУ). Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон не будет сдан ВСУ. Он добавил, что у российской армии достаточно сил, чтобы отразить атаки украинских военных и перейти в контрнаступление, «если этого потребует тактическая ситуация».
О напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации накануне также говорил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения».
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