В «Ростехе» опровергли информацию о сотрудничестве с предприятием «Мотор Сич»
«Ростех» не сотрудничает с предприятием «Мотор Сич» с 2014 г., госкорпорация приняла меры по импортозамещению, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
«Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 г., это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — заявили в «Ростехе» (цитата по «Прайм»).
23 октября стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали президента завода «Мотор Сич» в Запорожье Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. По данным СБУ, руководителей завода подозревают в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». Отмечается, что имел место сговор с «приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», а завод наладил оптовые поставки украинских авиадвигателей в Россию для производства вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».
В марте 2021 г. СБУ сообщила, что суд арестовал все имущество и акции «Мотор Сича». После ареста предприятие продолжило работать и выполнять производственные заказы. В СБУ отметили, что в отношении «Мотор Сича» ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации компании. МИД КНР в ответ потребовал, чтобы Украина соблюдала права китайских инвесторов.
Завод «Мотор Сич» производил двигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников. Около 80% его продукции традиционно покупали российские авиационные заводы, однако в марте 2014 г. Киев запретил поставки «государству-агрессору». В 2016 г. китайские инвесторы приобрели 56% акций предприятия, однако Антимонопольный комитет Украины не признал сделку.