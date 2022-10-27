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В Казахстане приняли закон об амнистии участников январских беспорядков

Ведомости

Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана на пленарном заседании приняли закон об амнистии участников январских беспорядков, сообщает пресс-служба Сената Парламента Республики Казахстан. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 сентября заявил, что принял решение провести единоразовую амнистию участников январских беспорядков. Согласно информации генпрокуратуры, ранее опубликовавшей соответствующий законопроект для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА», под амнистию могут попасть порядка 1500 человек. 

Сенаторы одобрили закон «Об амнистии», инициированный группой парламентариев. Освобождаются от наказания казахстанцы, совершившие преступления небольшой и средней тяжести. С отбывших наказание за подобные преступления снимается и судимость.

Для тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотрено сокращение сроков: за тяжкие срок, назначенный судом, сокращается на три четвертых, а за особо тяжкие— наполовину. Лица, совершавшие пытки, террористы, экстремисты, рецидивисты и организаторы беспорядков не попадают под амнистию.

Также предусмотрена ресоциализация освобожденных лиц— трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. 

Массовые протесты начались 2 января на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей с 60 тенге (₽10,2) до 120 (₽20,4). В последующие дни беспорядки перекинулись на другие регионы страны. Особенно сложная ситуация сложилась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта. По данным властей, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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