Губернатор Севастополя сообщил об атаке беспилотников в акватории бухты
В акватории Севастопольской бухты корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развозжаев.
«Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове», — написал губернатор в субботу утром.
По данным властей города, рейд в Севастополе временно перекрыт, движение катеров и паромов остановлено.
«Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят. Добраться можно с площади Нахимова и площади Захарова на автобусах», — сообщается в Telegram-канале «Севастополь официальный».
Ранее на этой неделе Развожаев сообщал о ночной атаке БПЛА на Балаклавскую ТЭС, в результате которой загорелся один из трансформаторов. По его словам, беспилотник так и не достиг своей цели — он был сбит средствами радиолокационной защиты.
С середины апреля 6 из 7 приграничных регионов из-за обстрелов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В Севастополе высокий уровень террористической опасности в впервые ввели 31 июля — после атаки беспилотником штаба Черноморского флота, в результате чего пострадали пять человек.
Помимо этого, с 19 октября в Севастополе действует средний уровень реагирования, который предполагает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Развожаев тогда отметил, что в регионе ситуация «стабильная» и потому работа ведется в рамках «желтого» уровня террористической опасности.