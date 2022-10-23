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Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями мобилизованных

Ведомости

Громкие звуки в Севастополе связаны с плановыми учениями мобилизованных на полигоне, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие!» – написал он.

Ранее днем Развожаев сообщил, что проверил готовность укрытий в Севастополе, – он провел инспекцию подвалов жилых домов на четырех улицах. Он подчеркнул, что надеется, что использовать их не придется, но «готовы мы должны быть ко всему».

В полночь с 19 на 20 октября мск было введено военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России.

5 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высоком уровне террористической опасности в Крыму на фоне специальной военной операции на Украине. Патрушев отметил, что в республике «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». 8 октября в результате взрыва частично обрушился Крымский мост, погибли четыре человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных