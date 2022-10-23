Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями мобилизованных
Громкие звуки в Севастополе связаны с плановыми учениями мобилизованных на полигоне, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.
«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие!» – написал он.
Ранее днем Развожаев сообщил, что проверил готовность укрытий в Севастополе, – он провел инспекцию подвалов жилых домов на четырех улицах. Он подчеркнул, что надеется, что использовать их не придется, но «готовы мы должны быть ко всему».
В полночь с 19 на 20 октября мск было введено военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России.
5 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о высоком уровне террористической опасности в Крыму на фоне специальной военной операции на Украине. Патрушев отметил, что в республике «значительно увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». 8 октября в результате взрыва частично обрушился Крымский мост, погибли четыре человека.