Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями мобилизованных

В полночь с 19 на 20 октября мск было введено военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Также по указу президента Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях, режим базовой готовности — во всех остальных регионах России.