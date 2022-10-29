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Захарова: Россия привлечет внимание к терактам в Балтийском и Черном морях

Ведомости

Россия намерена привлечь внимание мировой общественности к терактам, совершенным в Черном и Балтийском морях, в том числе с помощью площадки Совета безопасности ООН, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии», – написала она.

Сегодня в Минобороны России сообщили, что в 4:20 утра украинская сторона провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. По данным военного ведомства, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь автономных морских. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

В Минобороны подчеркнули, что подготовка к этой атаке осуществлялась под руководством находящихся в Очакове Николаевской области британских специалистов. «По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», – говорится в заявлении ведомства.

Агентство Reuters позднее сообщило, что министерство обороны Великобритании опровергло причастность представителей подразделения британских Военно-морских сил (ВМС) к реализации теракта в Балтийском море по подрыву газопроводов «Северный поток».

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, немецкие следователи установили, что причиной произошедших в конце сентября инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, стал саботаж. Следователи не смогли назвать причастных к диверсиям на газопроводах.

В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных