Захарова: Россия привлечет внимание к терактам в Балтийском и Черном морях
Россия намерена привлечь внимание мировой общественности к терактам, совершенным в Черном и Балтийском морях, в том числе с помощью площадки Совета безопасности ООН, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии», – написала она.
Сегодня в Минобороны России сообщили, что в 4:20 утра украинская сторона провела атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находящиеся на рейде в Севастополе. По данным военного ведомства, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и семь автономных морских. В результате атаки повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
В Минобороны подчеркнули, что подготовка к этой атаке осуществлялась под руководством находящихся в Очакове Николаевской области британских специалистов. «По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с. г. по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», – говорится в заявлении ведомства.
Агентство Reuters позднее сообщило, что министерство обороны Великобритании опровергло причастность представителей подразделения британских Военно-морских сил (ВМС) к реализации теракта в Балтийском море по подрыву газопроводов «Северный поток».
Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal, немецкие следователи установили, что причиной произошедших в конце сентября инцидентов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, стал саботаж. Следователи не смогли назвать причастных к диверсиям на газопроводах.
В Москве повреждения газопроводов охарактеризовали как «теракт на государственном уровне». 30 сентября в ходе выступления в Кремле президент России Владимир Путин обвинил Запад в диверсиях на магистралях «Северного потока» и уничтожении европейской энергоструктуры.