ВСУ предприняли попытку наступления у села Брускинское Херсонской области

По его словам, в результате «огневого поражения и успешных действий» Вооруженных сил (ВС) России украинские военнослужащие были отброшены на исходные позиции. Стремоусов также уточнил, что с украинской стороны потери составили 18 человек, четыре боевых бронированных машины и др. «И так каждый Божий день. Наступление на Херсон продолжается», – прокомментировал он.