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ВСУ предприняли попытку наступления у села Брускинское Херсонской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на николаево-криворожском направлении в районе села Брускинское Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, в результате «огневого поражения и успешных действий» Вооруженных сил (ВС) России украинские военнослужащие были отброшены на исходные позиции. Стремоусов также уточнил, что с украинской стороны потери составили 18 человек, четыре боевых бронированных машины и др. «И так каждый Божий день. Наступление на Херсон продолжается», – прокомментировал он.

Ранее днем «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщило, что ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, девять ракет были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО), три упали в районе моста.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек. 28 октября в областной администрации заявили о завершении эвакуации жителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных