ВСУ предприняли попытку наступления у села Брускинское Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на николаево-криворожском направлении в районе села Брускинское Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в результате «огневого поражения и успешных действий» Вооруженных сил (ВС) России украинские военнослужащие были отброшены на исходные позиции. Стремоусов также уточнил, что с украинской стороны потери составили 18 человек, четыре боевых бронированных машины и др. «И так каждый Божий день. Наступление на Херсон продолжается», – прокомментировал он.
Ранее днем «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области сообщило, что ВСУ обстреляли Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, девять ракет были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО), три упали в районе моста.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. 13 октября на фоне постоянных обстрелов со стороны Украины врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь организовать выезд жителей в безопасные части страны на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины. По оценке врио главы региона, правобережье области покинули уже более 70 000 человек. 28 октября в областной администрации заявили о завершении эвакуации жителей.