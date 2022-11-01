Мишустин назначил двух новых замминистров цифрового развития
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова заместителями министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Николай Яцленко и Андрей Черненко, которые ранее занимали этим должности, были освобождены указами главы кабмина по их просьбе.
«Назначить Борисенко Григория Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», — говорится в документе. Аналогичным распоряжением был назначен Филатов.
Филатов ранее работал в российском представительстве ирландской консалтинговой компании Accenture, Борисенко — в представительстве британской PricewaterhouseCoopers (PWC).
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