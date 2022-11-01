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Мишустин назначил двух новых замминистров цифрового развития

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Григория Борисенко и Евгения Филатова заместителями министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Николай Яцленко и Андрей Черненко, которые ранее занимали этим должности, были освобождены указами главы кабмина по их просьбе.

«Назначить Борисенко Григория Валерьевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ», — говорится в документе. Аналогичным распоряжением был назначен Филатов.

Филатов ранее работал в российском представительстве ирландской консалтинговой компании Accenture, Борисенко — в представительстве британской PricewaterhouseCoopers (PWC).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных