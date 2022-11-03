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В ФРГ опровергли заявление Эрдогана об изменении позиции Шольца в отношении России

Ведомости

Правительство Германии опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Олаф Шольц изменил свою позицию относительно России и по ситуации на Украине, передает газета Die Welt со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

«В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом», — заявил представитель правительства.

Эрдоган ранее заявил, что Шольц изменил свою позицию в отношении российского президента и теперь выступает за то, чтобы начать диалог с ним. Турецкий лидер отметил, что Путин не тот человек, который «сделает шаг назад», если вы будете против него.

В Кремле ранее заявили о сокращении контактов Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также Шольца. В последнее время европейские лидеры перестали прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в урегулировании украинского конфликта не хотят, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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