В ФРГ опровергли заявление Эрдогана об изменении позиции Шольца в отношении России
Правительство Германии опровергло заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер Олаф Шольц изменил свою позицию относительно России и по ситуации на Украине, передает газета Die Welt со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.
«В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом», — заявил представитель правительства.
Эрдоган ранее заявил, что Шольц изменил свою позицию в отношении российского президента и теперь выступает за то, чтобы начать диалог с ним. Турецкий лидер отметил, что Путин не тот человек, который «сделает шаг назад», если вы будете против него.
В Кремле ранее заявили о сокращении контактов Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также Шольца. В последнее время европейские лидеры перестали прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в урегулировании украинского конфликта не хотят, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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