Эрдоган сообщил об изменении позиции канцлера ФРГ в отношении Путина и диалога с ним

В середине сентября Шольц сообщил, что переговоры с Путиным, как правило, проходят в доброжелательном тоне, даже если политические взгляды у них не совпадают. 13 сентября Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. В пресс-службе правительства Германии сообщили, что канцлер призвал президента России «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Шольц также призвал Путина обеспечить безопасность Запорожской АЭС, следуя рекомендациям Международного агентства по атомной безопасности.