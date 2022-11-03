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Эрдоган сообщил об изменении позиции канцлера ФРГ в отношении Путина и диалога с ним

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц изменил свою позицию в отношении президента России Владимира Путина и теперь выступает за то, чтобы начать диалог с ним, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Daily Sabah.

«Канцлер Германии Шольц, занимавший месяц назад совершенно иную позицию в отношении Путина, изменил свое отношение к России, подчеркнув необходимость найти общий язык», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Эрдоган также отметил, что Путин не тот человек, который «сделает шаг назад», если вы будете против него.

В середине сентября Шольц сообщил, что переговоры с Путиным, как правило, проходят в доброжелательном тоне, даже если политические взгляды у них не совпадают. 13 сентября Путин и Шольц провели полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Путин рассказал Шольцу о продолжающихся ударах украинских военных по Запорожской АЭС, которые создают реальные риски масштабной катастрофы. В пресс-службе правительства Германии сообщили, что канцлер призвал президента России «как можно скорее найти дипломатическое решение, основанное на прекращении огня, полном выводе российских войск и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины». Шольц также призвал Путина обеспечить безопасность Запорожской АЭС, следуя рекомендациям Международного агентства по атомной безопасности.

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В конце октября Шольц заявил, что Запад собирается обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия вперед». По его словам, речь идет о создании «Плана Маршалла XXI века», который станет «задачей поколений». Он выразил надежду, что вопрос о восстановлении Украины также будет поднят на саммите G20 на Бали в ноябре.

В Кремле ранее заявили о сокращении контактов Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также Шольца. В последнее время европейские лидеры прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в урегулировании украинского конфликта не хотят, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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