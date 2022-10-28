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Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве отношений между ФРГ и Россией

Ведомости

Военная операция на Украине вызвал «эпохальный разрыв» в отношениях Германии и России, которые теперь противостоят друг другу, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Reuters.

«Когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу», – заявил он.

Германия, по его словам, погрузилась в «другое время», которое считалось преодоленным, сопряженное с насилием и бегством. 

Штайнмайер посетил Украину ранее на этой неделе, как сообщали СМИ, он был вынужден почти на полтора часа спуститься в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Штайнмайер должен был посетить Украину еще в апреле, но украинские власти отменили его визит. По информации Bild, Киев был недоволен политикой президента ФРГ в отношении России. После этого лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Штайнмайер потребовал объяснений от Зеленского.

Тогда же канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад собирается обеспечить оказание помощи Украине «на десятилетия вперед». По его словам, речь идет о создании «Плана Маршалла XXI века», который станет «задачей поколений». Он выразил надежду, что вопрос о восстановлении Украины также будет поднят на саммите G20 на Бали в ноябре.

14 октября президент России Владимир Путин заявил, что политическое руководство Германии решило поставить во главу угла какие-то союзнические обязательства по НАТО, а не обеспечивать интересы своего собственного народа.

«Правильно это или нет – я считаю, что это ошибка, и за эту ошибку расплачиваются бизнес, экономика, граждане Федеративной Республики, потому что это имеет негативные экономические последствия для еврозоны в целом и для Федеративной Республики в частности», – сказал он.

С интересами самой Германии, добавил президент, Запад не считается, иначе не стали бы проводить диверсии на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2».

В Кремле ранее заявили о сокращении контактов Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, а также Шольца. В последнее время европейские лидеры прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в урегулировании украинского конфликта не хотят.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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