Штайнмайер заявил об эпохальном разрыве отношений между ФРГ и Россией

Штайнмайер посетил Украину ранее на этой неделе, как сообщали СМИ, он был вынужден почти на полтора часа спуститься в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. Штайнмайер должен был посетить Украину еще в апреле, но украинские власти отменили его визит. По информации Bild, Киев был недоволен политикой президента ФРГ в отношении России. После этого лидеры провели телефонный разговор, в ходе которого Штайнмайер потребовал объяснений от Зеленского.