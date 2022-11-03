Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 вместе с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет принимать участия в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — заявил Зеленский. Но он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящему саммиту G20.
27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин не исключил своего личного присутствия на саммите G20 в Индонезии, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.
Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября.
В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что при принятии решения о поездке Путина в Индонезию будет учитываться множество факторов, в том числе фактор безопасности.