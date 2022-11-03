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Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите G20 вместе с Путиным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет принимать участия в саммите G20 в Индонезии, если туда приедет президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет участвовать», — заявил Зеленский. Но он подчеркнул, что Украина готовится к предстоящему саммиту G20.

27 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин не исключил своего личного присутствия на саммите G20 в Индонезии, однако окончательное решение по данному вопросу еще не принято.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября.

В начале сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что при принятии решения о поездке Путина в Индонезию будет учитываться множество факторов, в том числе фактор безопасности.

Ранее по теме: Президент Индонезии назвал число не подтвердивших участие в G20 лидеров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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