Президент Индонезии назвал число не подтвердивших участие в G20 лидеров

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В середине октября, отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден в свою очередь сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.