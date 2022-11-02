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Президент Индонезии назвал число не подтвердивших участие в G20 лидеров

Ведомости

Трое лидеров не подтвердили своего участия в саммите «большой двадцатки» в Индонезии, сообщил президент Индии Джоко Видодо, добавив, что планирует им позвонить.

«Трое лидеров G20 еще не подтвердили свое участие. Я позвоню им по телефону для подтверждения», – приводит его слова агентство Antara.

Имен не подтвердивших участие лидеров он не назвал.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В середине октября, отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден в свою очередь сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.

Вчера, 1 ноября, Госдеп отверг возможность каких-либо контактов России и США на полях саммита G20.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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