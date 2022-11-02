Президент Индонезии назвал число не подтвердивших участие в G20 лидеров
Трое лидеров не подтвердили своего участия в саммите «большой двадцатки» в Индонезии, сообщил президент Индии Джоко Видодо, добавив, что планирует им позвонить.
«Трое лидеров G20 еще не подтвердили свое участие. Я позвоню им по телефону для подтверждения», – приводит его слова агентство Antara.
Имен не подтвердивших участие лидеров он не назвал.
Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября. Президент России Владимир Путин 27 октября не исключил своего личного присутствия на саммите G20, однако подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. В середине октября, отвечая на вопрос, готов ли он провести переговоры с президентом США Джо Байденом, если поедет на саммит, Путин сказал, что об этом нужно спросить у главы Белого дома. Байден в свою очередь сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.
Вчера, 1 ноября, Госдеп отверг возможность каких-либо контактов России и США на полях саммита G20.
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