Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке
Предметом телефонного разговора между президентами России и Индонезии Владимиром Путиным и Джоко Видодо стало возобновление реализации зерновой сделки с российской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Информировал <...> о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки», — сказано в сообщении.
Помимо этого лидеры государств обсудили организацию предстоящего саммита G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Уточняется, что Путин высоко оценил «конструктивную и деполитизированную работу индонезийского председательства в «двадцатке» по таким актуальным темам, как укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения».
Ранее сегодня представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны РФ, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
После этого Украина, Турция и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов без участия России, об этом сообщили в СКЦ. Уточнялось, что российская сторона была проинформирована ООН об этом решении.
Помимо этого между оборонными ведомствами России, Турции и Украины состоялись телефонные разговоры. В частности, сегодня глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу передал ему позицию Украины по зерновой сделке. «Мы встречались с министрами обеих стран для решения возникших проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также встретились с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет», — пояснил Акар.
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