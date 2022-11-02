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Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Ведомости

Предметом телефонного разговора между президентами России и Индонезии Владимиром Путиным и Джоко Видодо стало возобновление реализации зерновой сделки с российской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

«В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Информировал <...> о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки», — сказано в сообщении.

Помимо этого лидеры государств обсудили организацию предстоящего саммита G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Уточняется, что Путин высоко оценил «конструктивную и деполитизированную работу индонезийского председательства в «двадцатке» по таким актуальным темам, как укрепление энергетической и продовольственной безопасности, осуществление сбалансированного энергетического перехода и цифровой трансформации глобальной экономики, совершенствование системы здравоохранения».

Ранее сегодня представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантий от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.

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Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны РФ, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

После этого Украина, Турция и ООН согласовали на 31 октября план движения 16 судов без участия России, об этом сообщили в СКЦ. Уточнялось, что российская сторона была проинформирована ООН об этом решении.

Помимо этого между оборонными ведомствами России, Турции и Украины состоялись телефонные разговоры. В частности, сегодня глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу передал ему позицию Украины по зерновой сделке. «Мы встречались с министрами обеих стран для решения возникших проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также встретились с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет», — пояснил Акар.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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