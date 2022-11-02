Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Помимо этого между оборонными ведомствами России, Турции и Украины состоялись телефонные разговоры. В частности, сегодня глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ходе разговора с министром обороны России Сергеем Шойгу передал ему позицию Украины по зерновой сделке. «Мы встречались с министрами обеих стран для решения возникших проблем. Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы их приняли. Мы также встретились с украинскими министрами. Мы провели необходимую работу и сообщили Шойгу, что причин для беспокойства нет», — пояснил Акар.