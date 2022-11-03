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Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на парламентских выборах

Ведомости

Премьер-министр Израиля Яир Лапид позвонил Биньямину Нетаньяху, чтобы поздравить его с победой на досрочных парламентских выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на государственную радиостанцию «Кан».

По данным источника агентства, Лапид сообщил Нетаньяху, что дал указание всем подразделениям офиса главы правительства готовиться к упорядоченной передаче власти.

1 ноября 2022 г. в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, которые выиграла партия бывшего премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Отмечается, что выборы стали пятыми за три с половиной года. Партия «Еш атид» нынешнего премьера Лапида заняла второе место. Нетаньяху возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле.

По предварительным оценкам после обработки 85% поданных голосов, «Ликуд» получал 32 места (набрав на 18.28 мск 2 ноября 23,3% голосов) в кнессете, а «Еш атид» – 24 (с 17,94%). Три потенциальных союзника Нетаньяху – крайне правая партия «Религиозный сионизм», религиозные партии ШАС и «Объединенный иудаизм Торы» – набирают 14, 11 и 8 мест. Таким образом, возможные участники коалиции Нетаньяху получают 65 мандатов, а для ее формирования необходимо 61 место из 120.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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