Премьер Израиля поздравил Нетаньяху с победой на парламентских выборах

1 ноября 2022 г. в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, которые выиграла партия бывшего премьера Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Отмечается, что выборы стали пятыми за три с половиной года. Партия «Еш атид» нынешнего премьера Лапида заняла второе место. Нетаньяху возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле.