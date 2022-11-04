Путин подписал разрешающий мобилизовать граждан с неснятой судимостью закон

Изменения вносятся в п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Поправки включают в себя перечень статей, осужденные по которым не смогут призываться при мобилизации: это граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также те, кто отбывал наказание за терроризм (ст. 205–205.5 УК РФ), захват заложников (ст. 206 УК), организацию или участие в незаконном вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте в целях, которые противоречат интересам России (ст. 208 УК), угон судна (ст. 211 УК), незаконное обращение с ядерными материалами и их хищение (ст. 220 и 221 УК), госизмену и сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275 и 275.1 УК), шпионаж (ст. 276 УК), преступления против основ конституционного строя (ст. 277–279 УК), нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК), международный терроризм (ст. 361 УК) и по экстремистским статьям (ст. 280, 282.1–282.3 УК).