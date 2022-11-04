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Путин подписал разрешающий мобилизовать граждан с неснятой судимостью закон

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать на военную службу в ходе мобилизации осужденных, имеющих неснятую или непогашенную судимость по ряду тяжких преступлений, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Изменения вносятся в п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Поправки включают в себя перечень статей, осужденные по которым не смогут призываться при мобилизации: это граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также те, кто отбывал наказание за терроризм (ст. 205–205.5 УК РФ), захват заложников (ст. 206 УК), организацию или участие в незаконном вооруженном формировании и участие в вооруженном конфликте в целях, которые противоречат интересам России (ст. 208 УК), угон судна (ст. 211 УК), незаконное обращение с ядерными материалами и их хищение (ст. 220 и 221 УК), госизмену и сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275 и 275.1 УК), шпионаж (ст. 276 УК), преступления против основ конституционного строя (ст. 277–279 УК), нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК), международный терроризм (ст. 361 УК) и по экстремистским статьям (ст. 280, 282.1–282.3 УК).

Соответствующие поправки в конце октября в Госдуму внесли председатель комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Эти поправки были предложены ко второму чтению в законопроект, который находился на рассмотрении Госдумы с 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных