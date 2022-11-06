ТАСС: ХМАО может потратить на мероприятия по мобилизации более 2 млрд рублей

570 млн руб. распределят в качестве выплат военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным и добровольцам. Сокращать расходы на реализацию госпрограмм из-за мобилизационных мероприятий в регионе не будут, добавили в департаменте.