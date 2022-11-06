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ТАСС: ХМАО может потратить на мероприятия по мобилизации более 2 млрд рублей

Ведомости

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра рассчитывает до конца года потратить на мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, более 2,2 млрд руб., из этой суммы около 570 млн руб. направят на выплаты участникам спецоперации, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент финансов Югры.

«Всего запланировано в текущем году на мероприятия, связанные с мобилизацией, направить 2,265 млрд руб.», — сообщили агентству.

По данным властей ХМАО, на содержание мест сбора и приема мобилизационных ресурсов, организацию и проведение оповещения граждан, пребывающих в запасе, бюджетам городских округов и муниципальных районов уже выделено из бюджета около 5 млн.

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570 млн руб. распределят в качестве выплат военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным и добровольцам. Сокращать расходы на реализацию госпрограмм из-за мобилизационных мероприятий в регионе не будут, добавили в департаменте. 

3 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах РФ. 19 октября президент РФ утвердил перечень поручений, касающийся поддержки мобилизованных россиян, а также их семей. В частности, Путин поручил выплачивать мобилизованным не менее 195 000 руб. в месяц.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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