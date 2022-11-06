В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совета безопасности

10 октября на оперативном совещании с членами Совета безопасности Путин обвинил режим президента Украины Владимира Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.