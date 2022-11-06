В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совета безопасности
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Речь о еженедельном оперативном совещании с постоянными членами СБ», — сказал Песков.
10 октября на оперативном совещании с членами Совета безопасности Путин обвинил режим президента Украины Владимира Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.
В ходе другого заседания, которое состоялось 19 октября, президент заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
2 ноября на аналогичной встрече с членами Совбеза Путин сообщил, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит данные Москве гарантии.