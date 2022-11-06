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В Кремле анонсировали совещание Путина с членами Совета безопасности

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Речь о еженедельном оперативном совещании с постоянными членами СБ», — сказал Песков.

10 октября на оперативном совещании с членами Совета безопасности Путин обвинил режим президента Украины Владимира Зеленского в попытке подорвать «Турецкий поток», причастности к диверсиям на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также в обстрелах Запорожской и Курской АЭС.

В ходе другого заседания, которое состоялось 19 октября, президент заявил о введении военного положения в четырех новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

2 ноября на аналогичной встрече с членами Совбеза Путин сообщил, что Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Украина нарушит данные Москве гарантии. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных