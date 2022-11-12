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Эрдоган: Запад во главе с США атакует Россию почти без ограничений

Ведомости

Западные страны во главе с США атакуют Россию почти без ограничений, а Москва оказывает сопротивление, заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Узбекистан.

«Россия — не простое государство, это сильное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений. Против всего этого, конечно, Россия оказывает сопротивление», — сказал Эрдоган (цитата по Milliyet).

Он не стал давать оценку отказу российского президента Владимира Путина посещать саммит G20 на Бали, поскольку «это было бы неуважительно».

«За эти 2-3 дня, если я смогу с ним связаться, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они предпримут по превращению этого процесса диалога в мир», — сказал Эрдоган.

Глава государства также намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Турция будет «искать пути, чтобы увидеть, приведет ли это посредничество к миру», заявил Эрдоган. Президент также подчеркнул важность продолжения работы зернового коридора. Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Анкара намерена предложить продлить срок действия соглашения по вывозу украинского зерна на год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных