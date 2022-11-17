Газета
Политика

Глава МИД Турции допустил продление зерновой сделки еще на год

Ведомости

Зерновая сделка по вывозу зерна из заблокированных портов Украины и экспорту российского зерна и удобрений может быть продлена еще на год после истечения 120 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Соглашение по зерну было продлено на 120 дней. Были предприняты важные шаги, Россия также удовлетворена этой ситуацией. По истечении 120 дней сделка может быть продлена на один год», — сообщил глава турецкого МИДа (цитата по ТАСС). 

Он не согласился с утверждением, что Турция стремится защитить Россию. По словам Чавушоглу, речь идет о сделке, условия по которой должны быть выполнены в том числе и в отношении России. Министр также призвал активизировать переговоры по экспорту российского аммиака.

Чавушоглу отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит диалог с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В частности, Эрдоган намерен контактировать с лидерами по теме зерновой сделки.

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что сделка по украинскому зерну была продлена на 120 дней. Отмечалось, что данное решение поддержали все сторон, это поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Позже продление соглашения подтвердил Эрдоган. 

В Кремле заявили, что речи о бессрочной зерновой сделке не шло. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, при продлении соглашения на 120 дней были учтены российские интересы, в ООН пообещали решить проблемы с экспортом российского продовольствия и удобрений.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных