Глава МИД Турции допустил продление зерновой сделки еще на год
Зерновая сделка по вывозу зерна из заблокированных портов Украины и экспорту российского зерна и удобрений может быть продлена еще на год после истечения 120 дней. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Соглашение по зерну было продлено на 120 дней. Были предприняты важные шаги, Россия также удовлетворена этой ситуацией. По истечении 120 дней сделка может быть продлена на один год», — сообщил глава турецкого МИДа (цитата по ТАСС).
Он не согласился с утверждением, что Турция стремится защитить Россию. По словам Чавушоглу, речь идет о сделке, условия по которой должны быть выполнены в том числе и в отношении России. Министр также призвал активизировать переговоры по экспорту российского аммиака.
Чавушоглу отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжит диалог с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В частности, Эрдоган намерен контактировать с лидерами по теме зерновой сделки.
Ранее сегодня Зеленский сообщил, что сделка по украинскому зерну была продлена на 120 дней. Отмечалось, что данное решение поддержали все сторон, это поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Позже продление соглашения подтвердил Эрдоган.
В Кремле заявили, что речи о бессрочной зерновой сделке не шло. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, при продлении соглашения на 120 дней были учтены российские интересы, в ООН пообещали решить проблемы с экспортом российского продовольствия и удобрений.
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