Песков: бессрочное продление зерновой сделки не обсуждалось
При продлении зерновой сделки на 120 дней российские интересы были учтены, ООН заверила Москву, что все проблемы с экспортом российского продовольствия и удобрений будут решены. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть заверение от ООН о том, что работа будет финализирована по обеспечению российского экспорта продовольствия, зерна и удобрений. Мы констатируем, что эта работа имеет свои результаты», — сообщил Песков. Он уточнил, что речи о бессрочном продлении сделки не шло.
В частности, он указал на совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором страны смягчили санкции против России. В документе указывается, что целью ограничений не являются продовольствие и удобрения из РФ. Данное решение Песков назвал «важным продвижением в позитивном ключе». По его словам, теперь предстоит «разблокировать все прямые и косвенные проблемы», которые мешают экспорту российской продукции.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сделка по украинскому зерну была продлена на 120 дней. Отмечалось, что данное решение поддержали все стороны, это поприветствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Позже продление соглашения прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «В соответствии с решением, принятым Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной в результате четырехсторонних переговоров, организованных Турцией, соглашение о черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с ноября 2022 г.», — написал он в своем Telegram-канале.
Зерновая сделка, предусматривающая вывоз зерна из заблокированных портов Украины, а также экспорт российского зерна и удобрений, была подписана представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
При этом 29 октября Россия приостановила свое участие в сделке из-за атаки украинской стороны на корабли Черноморского флота. Уже 2 ноября Москва возобновила свое участие. В то же время в Кремле подчеркивали, что данное решение не означает готовность РФ продлить сделку после 19 ноября.
Вместе с тем российские власти неоднократно указывали на проблемы с выполнением условий соглашения. В МИД РФ утверждали, что Запад не соблюдает вторую часть, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
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