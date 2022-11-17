Песков: бессрочное продление зерновой сделки не обсуждалось

В частности, он указал на совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором страны смягчили санкции против России. В документе указывается, что целью ограничений не являются продовольствие и удобрения из РФ. Данное решение Песков назвал «важным продвижением в позитивном ключе». По его словам, теперь предстоит «разблокировать все прямые и косвенные проблемы», которые мешают экспорту российской продукции.