РФ распространила в ООН свидетельства жестокого обращения с российскими пленными
Россия распространила в Совете безопасности и Генассамблее ООН письмо на имя генерального секретаря организации Антониу Гутерриша со свидетельствами жестокого обращения со стороны Украины с российскими военнопленными, сообщил в своем Telegram-канале заместитель поспреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что документ содержит призыв к Гутерришу «добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права».
«Будем продолжать заострять внимание зарубежных коллег на этих и других преступлениях киевского режима и в ходе заседаний СБ и ГА ООН», – написал Полянский.
На этой неделе в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. ООН призвала расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности после публикации в сети этих видео. «Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал зампредседателя генсекретаря ООН Фархан Хак.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей.