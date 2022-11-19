РФ распространила в ООН свидетельства жестокого обращения с российскими пленными

На этой неделе в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. ООН призвала расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности после публикации в сети этих видео. «Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал зампредседателя генсекретаря ООН Фархан Хак.