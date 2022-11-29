Газета
Политика

Путин призвал не забывать о незыблемости прав и свобод россиян

Ведомости

Права и свободы россиян гарантированы Конституцией и незыблемы, забывать об этом нельзя, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей.

«Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией, они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать», – сказал он.

Путин подчеркнул, что работа судей напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан, от их профессиональных и личных качеств зависят судьбы людей. Этим и объясняются высокие требования, которые предъявляются к судейскому корпусу обществом, отметил он.

Поэтому главным направлением X съезда должно стать повышение качества, справедливости и доступности правосудия, заявил Путин.

Ранее в ноябре Путин подписал указ о внесении изменений в состав Совета по правам человека. В частности, в состав СПЧ были включены специальный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Юлия Белехова и др.

Вместе с тем из состава СПЧ были исключены 10 человек, в том числе журналисты Екатерина Винокурова и Николай Сванидзе, бывший завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский, правозащитник Игорь Каляпин и др.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: В Кремле объяснили изменение состава СПЧ «новыми обстоятельствами»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных