Путин призвал не забывать о незыблемости прав и свобод россиян

Путин подчеркнул, что работа судей напрямую связана с защитой прав, свобод, законных интересов и достоинства граждан, от их профессиональных и личных качеств зависят судьбы людей. Этим и объясняются высокие требования, которые предъявляются к судейскому корпусу обществом, отметил он.