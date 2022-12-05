Шольц сообщил о стремлении Германии стать гарантом европейской безопасности

«Со своей стороны, Германия делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. Демократия, безопасность и процветание [Германии] зависят от соблюдения общих правил. Вот почему Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов внутри Европейского Союза и сторонником многосторонних решений глобальных проблем. Это единственный способ для Германии успешно преодолеть геополитические разломы нашего времени», — написал он.