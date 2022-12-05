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Шольц сообщил о стремлении Германии стать гарантом европейской безопасности

Ведомости

Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.

«Со своей стороны, Германия делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. Демократия, безопасность и процветание [Германии] зависят от соблюдения общих правил. Вот почему Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов внутри Европейского Союза и сторонником многосторонних решений глобальных проблем. Это единственный способ для Германии успешно преодолеть геополитические разломы нашего времени», — написал он. 

Шольц назвал нынешнюю ситуацию в мире «поворотным моментом», после которого пути к прежнему миропорядку уже не будет. По его словам, в условиях многополярного мира перед странами ЕС и всем блоком встает вопрос о сохранении независимости от других политических игроков. 

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Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на тенденцию к многополярности. По его мнению, модель однополярного мира уже изжила себя, а на ее смену приходит новый миропорядок, основанный «на принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития».

В октябре российский лидер указал на сохранение высокого уровня конфликтного потенциала в мире. По его словам, такое положение дел является следствием резкого обострения глобального геополитического противостояния: мир меняется и становится многополярным. При этом некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить «свою шатающуюся гегемонию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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