Шольц сообщил о стремлении Германии стать гарантом европейской безопасности
Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.
«Со своей стороны, Германия делает все возможное для защиты и укрепления международного порядка, основанного на принципах Устава ООН. Демократия, безопасность и процветание [Германии] зависят от соблюдения общих правил. Вот почему Германия намерена стать гарантом европейской безопасности, как ожидают от нас наши союзники, строителем мостов внутри Европейского Союза и сторонником многосторонних решений глобальных проблем. Это единственный способ для Германии успешно преодолеть геополитические разломы нашего времени», — написал он.
Шольц назвал нынешнюю ситуацию в мире «поворотным моментом», после которого пути к прежнему миропорядку уже не будет. По его словам, в условиях многополярного мира перед странами ЕС и всем блоком встает вопрос о сохранении независимости от других политических игроков.
Президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на тенденцию к многополярности. По его мнению, модель однополярного мира уже изжила себя, а на ее смену приходит новый миропорядок, основанный «на принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития».
В октябре российский лидер указал на сохранение высокого уровня конфликтного потенциала в мире. По его словам, такое положение дел является следствием резкого обострения глобального геополитического противостояния: мир меняется и становится многополярным. При этом некоторые участники международного общения пытаются любой ценой сохранить «свою шатающуюся гегемонию».
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