Путин проехал по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине, а также поговорил со строителями, сообщили «РИА Новости», опубликовав видео с главой государства.
Агентство сообщает, что Путину в ходе его поездки о ремонтных работах доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Сегодня днем в пресс-службе Упрдор «Тамань» сообщили, что на Крымском мосту запустили движение транспорта по отремонтированной части. «Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — рассказали в компании.
19 ноября правительство РФ сообщило, что строителями восстановлены четыре поврежденных пролета автомобильной части Крымского моста. В кабмине уточнили, что завершена надвижка всех пролетных строений моста. Первый и второй пролеты из четырех замененных на правой стороне автодорожной части находятся в проектном положении, ведется устройство деформационных швов.
7 ноября на разрушенной части Крымского моста был восстановлен первый автомобильный пролет. 13 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, сообщил об установке второго пролета.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти заявили, что за терактом на мосту стояли спецслужбы Украины.
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