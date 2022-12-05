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Путин проехал по Крымскому мосту

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Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине, а также поговорил со строителями, сообщили «РИА Новости», опубликовав видео с главой государства.

Агентство сообщает, что Путину в ходе его поездки о ремонтных работах доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сегодня днем в пресс-службе Упрдор «Тамань» сообщили, что на Крымском мосту запустили движение транспорта по отремонтированной части. «Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — рассказали в компании.

19 ноября правительство РФ сообщило, что строителями восстановлены четыре поврежденных пролета автомобильной части Крымского моста. В кабмине уточнили, что завершена надвижка всех пролетных строений моста. Первый и второй пролеты из четырех замененных на правой стороне автодорожной части находятся в проектном положении, ведется устройство деформационных швов.

7 ноября на разрушенной части Крымского моста был восстановлен первый автомобильный пролет. 13 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, сообщил об установке второго пролета.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти заявили, что за терактом на мосту стояли спецслужбы Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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