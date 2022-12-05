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Песков объяснил выбор Mercedes для поездки Путина по Крымскому мосту

Ведомости

Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes, потому что на месте была именно такая машина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — объяснил представитель Кремля в ответ на вопрос, почему был выбран Mercedes, а не, например, отечественный президентский Aurus (цитата по ТАСС).

5 декабря Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине, а также поговорил со строителями. Во время его поездки о ремонтных работах докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Власти России обвинили Украину в организации теракта на мосту.

Президент поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».

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Ранее по теме: Хуснуллин допустил завершение ремонта левой стороны Крымского моста в марте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных