Песков объяснил выбор Mercedes для поездки Путина по Крымскому мосту

5 декабря Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине, а также поговорил со строителями. Во время его поездки о ремонтных работах докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Власти России обвинили Украину в организации теракта на мосту.