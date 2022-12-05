Песков объяснил выбор Mercedes для поездки Путина по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes, потому что на месте была именно такая машина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал», — объяснил представитель Кремля в ответ на вопрос, почему был выбран Mercedes, а не, например, отечественный президентский Aurus (цитата по ТАСС).
5 декабря Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине, а также поговорил со строителями. Во время его поездки о ремонтных работах докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Власти России обвинили Украину в организации теракта на мосту.
Президент поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».
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