Хуснуллин допустил завершение ремонта левой стороны Крымского моста в марте
Ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста может быть завершен в конце марта 2023 г., заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишут «РИА Новости».
«Если поручение дадите, мы хотели мартом план работ. Думаю, что закончим», — ответил Хуснуллин на вопрос президента Владимира Путина по поводу левой стороны Крымского моста.
В ходе своего визита на Крымский мост Путин поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».
5 декабря Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине, а также поговорил со строителями. Во время его поездки о ремонтных работах докладывал Хуснуллин.
В тот же день в пресс-службе Упрдора «Тамань» сообщили, что на Крымском мосту запустили движение транспорта по отремонтированной части. «Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — рассказали в компании.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются «спецслужбы Украины».
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