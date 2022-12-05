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Хуснуллин допустил завершение ремонта левой стороны Крымского моста в марте

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Ремонт левой стороны автодорожной части Крымского моста может быть завершен в конце марта 2023 г., заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишут «РИА Новости».

«Если поручение дадите, мы хотели мартом план работ. Думаю, что закончим», — ответил Хуснуллин на вопрос президента Владимира Путина по поводу левой стороны Крымского моста.

В ходе своего визита на Крымский мост Путин поручил привести левую сторону Крымского моста в идеальное состояние. По словам Хуснуллина, она находится «в ограниченно работоспособном состоянии» и ее нужно привести «в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая».

5 декабря Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине, а также поговорил со строителями. Во время его поездки о ремонтных работах докладывал Хуснуллин.

В тот же день в пресс-службе Упрдора «Тамань» сообщили, что на Крымском мосту запустили движение транспорта по отремонтированной части. «Пятого декабря в 10:50 в рамках восстановительных работ произведен перепуск транспорта на правую сторону автодорожной части Крымского моста», — рассказали в компании.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.

9 октября Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту — «это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», а его исполнителями являются «спецслужбы Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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