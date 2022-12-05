Гражданская инфраструктура Рязанской области не пострадала после атаки БПЛА

«Уважаемые рязанцы. Сегодня рано утром произошло чрезвычайное происшествие на военном аэродроме. По информации Минобороны, была совершена попытка киевского режима нанести удар беспилотниками. Но они были перехвачены средствами противовоздушной обороны ВКС России», — написал он.