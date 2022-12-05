Гражданская инфраструктура Рязанской области не пострадала после атаки БПЛА
Гражданское население и объекты городской инфраструктуры после атаки украинского беспилотника сегодня утром не пострадали, написал губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале.
«Уважаемые рязанцы. Сегодня рано утром произошло чрезвычайное происшествие на военном аэродроме. По информации Минобороны, была совершена попытка киевского режима нанести удар беспилотниками. Но они были перехвачены средствами противовоздушной обороны ВКС России», — написал он.
Малков выразил соболезнования семьям погибших в ходе атаки военнослужащих, при этом отметил, что гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали.
Минобороны ранее сегодня сообщило о гибели трех российских военнослужащих при попытке атаки на военные аэродромы дальней авиации «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Президент Владимир Путин оповещен о произошедшем, отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
О происшествии на авиабазе «Дягилево» на западной окраине Рязани ранним утром 5 декабря стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях. В экстренных службах сообщили ТАСС, что взрыв произошел на стоянке авиационной техники.
Другой инцидент произошел на объекте рядом с городом Энгельсом Саратовской области. Telegram-канал Baza сообщил, что он якобы затронул взлетно-посадочную полосу местной авиабазы.
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