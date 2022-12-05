В США не стали комментировать попытки Киева атаковать аэродромы в России
США не комментируют попытки украинской стороны ударить по российским аэродромам, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы видели некоторые сообщения СМИ об этом, но у нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить свое видение о произошедшем», — отметил Кирби (цитата по «РИА Новости»).
Минобороны ранее сегодня сообщило о гибели трех российских военнослужащих при попытке атаки на военные аэродромы дальней авиации «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области. Президент Владимир Путин оповещен о произошедшем, отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
О происшествии на авиабазе «Дягилево» на западной окраине Рязани ранним утром 5 декабря стало известно из сообщений очевидцев в социальных сетях.
Другой инцидент произошел на объекте рядом с городом Энгельсом Саратовской области. Telegram-канал Baza сообщил, что он якобы затронул взлетно-посадочную полосу местной авиабазы.
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