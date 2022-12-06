Путин поручил сделать покупку автомобилей доступнее
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать покупку легковых автомобилей более доступной для россиян. Такое распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
«Принять меры по повышению доступности для граждан Российской Федерации легковых автомобилей, определив целевой показатель, характеризующий увеличение такой доступности в 2023 г. по сравнению с 2022 г. и рассчитываемый ежеквартально; обеспечить постоянный контроль за формированием цен на автотранспортные средства в целях недопущения их необоснованного повышения», — сказано в документе.
Уточняется, что доклад о реализации этого поручения должен быть представлен не позднее 15 апреля 2023 г., а после этого докладывать надо будет каждый квартал.
Эти поручения были даны по итогам совещания с членами правительства 16 ноября. Тогда глава государства призвал «добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях», несмотря на логистические трудности.
В ответ на это глава Минпромторга Денис Мантуров заверил президента, что работа в этом направлении уже ведется. По его словам, инструменты, которые помогают сделать покупку машины более доступной, уже применяются. В ответ Путин призвал Минпромторг следить за рынком, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили. Он уточнил, что требование касается как легкового, так и грузового транспорта.
На фоне начала спецоперации на Украине крупнейшие иностранные производители автомобилей сообщили о прекращении поставок в Россию, некоторые компании также приостановили работу заводов в стране. В частности, с российского рынка ушли Audi, BMW, Mercedes Benz, Infiniti, Hyundai, Nissan, Mazda, Toyota и др. Позже Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта ряд автомобильных брендов, в том числе BMW, Toyota, Land Rover, Jaguar и Rolls-Royce.
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