Путин поручил сделать покупку автомобилей доступнее

В ответ на это глава Минпромторга Денис Мантуров заверил президента, что работа в этом направлении уже ведется. По его словам, инструменты, которые помогают сделать покупку машины более доступной, уже применяются. В ответ Путин призвал Минпромторг следить за рынком, чтобы «никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал» цены на автомобили. Он уточнил, что требование касается как легкового, так и грузового транспорта.