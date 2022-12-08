Politico: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
Европейский союз в рамках готовящегося девятого пакета антироссийских санкций планирует приостановить лицензии на вещание таких российских телеканалов, как «Первый канал», «Россия 1», «НТВ» и «РЕН ТВ», сообщает Politico со ссылкой на полученные документы.
Помимо этого, как сообщает издание, новый пакет санкций может затронуть 169 организаций, которые поставляют товары, способствующие технологическому развитию российских секторов обороны и безопасности. Под эти новые санкции также могут попасть двигатели беспилотников, электронные компоненты, химическое и биологическое оборудование. Евросоюз также планирует расширить санкции в отношении товаров, необходимых для авиационной и космической отрасли России и включить туда авиадвигатели, запчасти, а также камеры, ноутбуки и др.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представила новый, девятый пакет антироссийских санкций, подразумевающий ограничения в отношении почти 200 физических и юридических лиц из России.
Под ограничения попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, министры, губернаторы и политические партии. Санкции затронут еще три российских банка, в том числе будет введен запрет на любые операции с Всероссийским банком развития регионов.
Кроме того, ЕК предлагает ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например электроники и IT-компонентов. Фон дер Ляйен также пообещала введение новых мер против российского энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, будет введен запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.
ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др. Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября.
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