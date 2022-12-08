Politico: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов

Помимо этого, как сообщает издание, новый пакет санкций может затронуть 169 организаций, которые поставляют товары, способствующие технологическому развитию российских секторов обороны и безопасности. Под эти новые санкции также могут попасть двигатели беспилотников, электронные компоненты, химическое и биологическое оборудование. Евросоюз также планирует расширить санкции в отношении товаров, необходимых для авиационной и космической отрасли России и включить туда авиадвигатели, запчасти, а также камеры, ноутбуки и др.