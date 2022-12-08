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Politico: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов

Ведомости

Европейский союз в рамках готовящегося девятого пакета антироссийских санкций планирует приостановить лицензии на вещание таких российских телеканалов, как «Первый канал», «Россия 1», «НТВ» и «РЕН ТВ», сообщает Politico со ссылкой на полученные документы.

Помимо этого, как сообщает издание, новый пакет санкций может затронуть 169 организаций, которые поставляют товары, способствующие технологическому развитию российских секторов обороны и безопасности. Под эти новые санкции также могут попасть двигатели беспилотников, электронные компоненты, химическое и биологическое оборудование. Евросоюз также планирует расширить санкции в отношении товаров, необходимых для авиационной и космической отрасли России и включить туда авиадвигатели, запчасти, а также камеры, ноутбуки и др.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представила новый, девятый пакет антироссийских санкций, подразумевающий ограничения в отношении почти 200 физических и юридических лиц из России.

Под ограничения попадут российские военные, предприятия ОПК, депутаты Госдумы и сенаторы, министры, губернаторы и политические партии. Санкции затронут еще три российских банка, в том числе будет введен запрет на любые операции с Всероссийским банком развития регионов.

Кроме того, ЕК предлагает ввести новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения, например электроники и IT-компонентов. Фон дер Ляйен также пообещала введение новых мер против российского энергетического и горнодобывающего секторов, в частности, будет введен запрет на новые инвестиции в горнодобывающую промышленность в России.

ЕС уже ввел восемь пакетов санкций против России, направленных против банков, оборонных компаний, производителей нефти и газа и других секторов экономики страны, а также сотен правительственных чиновников, бизнесменов, журналистов и др. Предыдущие ограничения в отношении России были приняты 6 октября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных