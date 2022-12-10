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Австралийские власти введут персональные санкции в отношении семерых россиян

Ведомости

Правительство Австралии вводит персональные санкции в отношении семи физических лиц из России, следует из заявления министерства иностранных дел (МИД) страны. Во внешнеполитическом ведомстве Австралии уточнили, что речь идет о людях, якобы причастных к совершению покушения на Алексея Навального.

Санкции также будут введены в отношении иранских физических и юридических лиц. Речь идет о полиции нравов Ирана, проправительственного ополчения «Басидж» и шестерых человек, участвовавших в подавлении протестов. Также персональные санкции будут введены в отношении трех иранских физических лиц и одной компании, которые якобы причастны к поставкам в Россию беспилотников.

7 декабря Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций. Согласно проекту, предлагается распространить санкции еще на 200 физлиц и компаний. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС также запретит вещание еще четырех телеканалов.

Кроме того, ЕК предлагает ввести новые экспортные ограничения, в том числе в отношении товаров двойного назначения (к ним относятся, например, электроника и IT-компоненты), а также двигателей для дронов и беспилотников. Экспортные ограничения затронут поставки в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных