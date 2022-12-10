Австралийские власти введут персональные санкции в отношении семерых россиян

Кроме того, ЕК предлагает ввести новые экспортные ограничения, в том числе в отношении товаров двойного назначения (к ним относятся, например, электроника и IT-компоненты), а также двигателей для дронов и беспилотников. Экспортные ограничения затронут поставки в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ.