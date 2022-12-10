Австралийские власти введут персональные санкции в отношении семерых россиян
Правительство Австралии вводит персональные санкции в отношении семи физических лиц из России, следует из заявления министерства иностранных дел (МИД) страны. Во внешнеполитическом ведомстве Австралии уточнили, что речь идет о людях, якобы причастных к совершению покушения на Алексея Навального.
Санкции также будут введены в отношении иранских физических и юридических лиц. Речь идет о полиции нравов Ирана, проправительственного ополчения «Басидж» и шестерых человек, участвовавших в подавлении протестов. Также персональные санкции будут введены в отношении трех иранских физических лиц и одной компании, которые якобы причастны к поставкам в Россию беспилотников.
7 декабря Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций. Согласно проекту, предлагается распространить санкции еще на 200 физлиц и компаний. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС также запретит вещание еще четырех телеканалов.
Кроме того, ЕК предлагает ввести новые экспортные ограничения, в том числе в отношении товаров двойного назначения (к ним относятся, например, электроника и IT-компоненты), а также двигателей для дронов и беспилотников. Экспортные ограничения затронут поставки в Россию и в любые третьи страны, которые могут затем передавать их РФ.