Рогов сообщил о назначении нового главы администрации Энергодара

Сеновоз последние шесть лет был генеральным директором компании «Смоленская АЭС - Сервис», которая входит в контур госкорпорации «Росатом». Теперь Сеновозу в качестве нового главы администрации Энергодара «предстоит ответить на массу вызовов», написал Рогов. В частности, это обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда, а также решение вопросов социальной защищенности жителей города.