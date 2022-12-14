Рогов сообщил о назначении нового главы администрации Энергодара
Новым главой администрации города Энергодар в Запорожской области назначен Эдуард Сеновоз, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале. На этом посту Сеновоз сменит Александра Волгу.
«Новым главой администрации города энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС, назначен Эдуард Николаевич Сеновоз», — написал Рогов.
Сеновоз последние шесть лет был генеральным директором компании «Смоленская АЭС - Сервис», которая входит в контур госкорпорации «Росатом». Теперь Сеновозу в качестве нового главы администрации Энергодара «предстоит ответить на массу вызовов», написал Рогов. В частности, это обеспечение теплом административных зданий, жилого фонда, а также решение вопросов социальной защищенности жителей города.
«Опыт административной работы есть. Назначение, скорее, — неожиданность. Последнее место работы — сервисная компания Смоленской атомной станции, генеральный директор», — прокомментировал Сеновоз (цитата по «Интерфаксу»).
30 ноября стало известно, что на Запорожской АЭС (ЗАЭС) сменился гендиректор. Им стал бывший главный инженер украинской компании «Энергоатом», который работал на станции, Юрий Черничук. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа назвал Черничука «гипертрофированно порядочным человеком», а также сообщил, что весь текущий управленческий состав ЗАЭС — это представители прежнего коллектива станции.
В октябре уже бывший директор ЗАЭС Игорь Мурашов заявил, что передавал киевским властям информацию о происходящем на станции. Мурашов признался, что общался с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). После этого его выдворили на Украину.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.