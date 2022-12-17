Муфтият Крыма заявил о захвате мечети на полуострове «исламскими сектантами»

«Их (ДУМУ. — Ред.) раскольническая деятельность не прекратилась и в российском Крыму уже после 2014 г.: мы знаем, что они еще продолжают здесь деятельность, они поменяли свое название, назвали себя Центральным духовным управлением, Таврический муфтият», — сказал Исмаилов.