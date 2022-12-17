Муфтият Крыма заявил о захвате мечети на полуострове «исламскими сектантами»
Сторонники Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) захватили в Евпатории мечеть и не вернули ее, несмотря на решение суда, сообщил «РИА Новости» заместитель главы Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) Айдер Исмаилов. По его словам, управление подконтрольно Службе безопасности Украины (СБУ).
Действующее на полуострове управление мусульман возглавляет хабашит Ахмед Тамим, сообщил Исмаилов. По данным агентства, ранее для контроля над общиной крымских татар Киев создал сеть агентов из «исламских сектантов» — хабашитов, а Тамим в ней «играл важную роль».
«Их (ДУМУ. — Ред.) раскольническая деятельность не прекратилась и в российском Крыму уже после 2014 г.: мы знаем, что они еще продолжают здесь деятельность, они поменяли свое название, назвали себя Центральным духовным управлением, Таврический муфтият», — сказал Исмаилов.
Он также утверждает, что сектанты ДУМУ все еще получают финансирование с территории Украины и «ведут подрывную деятельность», а поддержку управлению оказывают бизнесмены, которые работали в Крыму еще при украинской власти.
В октябре ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю задержала гражданина Украины по подозрению в финансировании незаконного вооруженного формирования «Исламский батальон «Крым», которое принимает непосредственное участие в противодействии российским военным на территории Украины.
Батальон состоит из уехавших с полуострова крымских татар. Летом 2014 г. Мустафа Джемилев, который более 20 лет возглавлял меджлис крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен в России), объявил о создании крымско-татарского батальона «Крым».