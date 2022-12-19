Песков назвал сроки выхода указа об ответных мерах на потолок цен на нефть

После установления ограничения Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.