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Песков назвал сроки выхода указа об ответных мерах на потолок цен на нефть

Ведомости

Разработка ответных мер на принятый странами ЕС ценовой потолок на российскую нефть продолжается, этот процесс близок к завершению. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет задачи, что называется, выпускать на-гора. Есть задача все-таки выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что уже существуют наработки, «которые уложены на бумагу». В то же время, добавил Песков, в настоящее время обсуждаются дополнительные предложения.

3 декабря страны ЕС согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 5 декабря ограничение вступило в силу. 

После установления ограничения Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен. 

15 декабря представитель Кремля заявил, что указ президента в ответ на введение потолка цен на российскую нефть ожидается на этой неделе. 16 декабря он также сообщил, что ответные меры России на потолок цен на российскую нефть ожидаются скоро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных