Песков назвал сроки выхода указа об ответных мерах на потолок цен на нефть
Разработка ответных мер на принятый странами ЕС ценовой потолок на российскую нефть продолжается, этот процесс близок к завершению. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет задачи, что называется, выпускать на-гора. Есть задача все-таки выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что уже существуют наработки, «которые уложены на бумагу». В то же время, добавил Песков, в настоящее время обсуждаются дополнительные предложения.
3 декабря страны ЕС согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 5 декабря ограничение вступило в силу.
После установления ограничения Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.
15 декабря представитель Кремля заявил, что указ президента в ответ на введение потолка цен на российскую нефть ожидается на этой неделе. 16 декабря он также сообщил, что ответные меры России на потолок цен на российскую нефть ожидаются скоро.