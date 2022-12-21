В ФРГ заявили об отсутствии доступных систем ПРО Patriot для отправки Киеву
В ФРГ нет доступных систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot для отправки на Украину, заявил официальный представитель кабинета министров страны Штеффен Хебештрайт.
По его словам, Берлин уже дал согласие на размещение трех систем ПРО Patriot в восточной Польше. «Это три доступные системы Patriot. Таким образом, дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем», — отметил Хебештрайт (цитата по ТАСС).
В начале декабря Берлин пообещал разместить комплексы Patriot на территории Польши, а не Украины, чтобы повысить уровень безопасности партнера по НАТО. Стороны приступают к размещению комплексов и подключению их к системе управления Польши.
В Белом доме ранее подтвердили, что 21 декабря президент Джо Байден объявит о новом пакете военной помощи для Украины в размере практически $2 млрд. В частности, в него войдут системы Patriot. В Кремле, комментируя ранее появившуюся информацию об этом, назвали комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил России, в случае если НАТО поставит их Украине.