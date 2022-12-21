В ФРГ заявили об отсутствии доступных систем ПРО Patriot для отправки Киеву

По его словам, Берлин уже дал согласие на размещение трех систем ПРО Patriot в восточной Польше. «Это три доступные системы Patriot. Таким образом, дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем», — отметил Хебештрайт (цитата по ТАСС).