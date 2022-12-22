Володин назвал введение потолка цен на нефть «закатом Европы»
Экономический рост Евросоюза был связан с Россией и ее энергоресурсами, однако после введения потолка цен на нефть времена социальной стабильности для европейцев остались в прошлом. Такое заявление в своем Telegram-канале опубликовал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Закат Европы. Благополучие Евросоюза строилось на дешёвых российских энергоресурсах. Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. <...> Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам», — сказано в сообщении.
Володин также подчеркнул, что ЕС будет вынужден закупать энергоресурсы у США, которые «поставляют в Европу сырье в четыре раза дороже, чем сами потребляют». По его словам, ЕС попал под влияние США и в результате утратил субъективность и суверенитет.
«Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития», — заключил Володин. Он также указал на то, что предприятия ЕС вынуждены переносить свои мощности в другие страны, поскольку производства становятся нерентабельными.
3 декабря страны ЕС согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. 5 декабря ограничение вступило в силу.
После установления ограничения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». До этого в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.