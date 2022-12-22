Володин назвал введение потолка цен на нефть «закатом Европы»

«Закат Европы. Благополучие Евросоюза строилось на дешёвых российских энергоресурсах. Установив потолок цен на газ и нефть, европейские государства сами себя наказали. <...> Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам», — сказано в сообщении.