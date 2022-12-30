Ереван через суд ООН потребовал от Баку разблокировки Лачинского коридора
Армения 28 декабря обратилась в Международный суд ООН, требуя от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор – единственную транспортную артерию, соединяющую Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).
Как отмечается в пресс-релизе суда, Ереван называет блокировку коридора азербайджанскими экоактивистами срежиссированной Баку и требует обеспечить непрерывное свободное передвижение всех лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.
В своем иске Армения указывает на то, что в НКР проживает порядка 120 000 этнических армян и признаков снятия блокады Азербайджаном на данный момент не видно. Запрос Еревана касается вопроса применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, отмечается в релизе.
Согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., Лачинский коридор, который соединяет Армению и столицу НКР Степанакерт, находится под контролем российских миротворцев.
С 12 декабря 2022 г. путь в сторону Нагорного Карабаха контролируют азербайджанцы – согласно официальной азербайджанской версии, там проводят свои акции экоактивисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов», требуя пропустить их к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирл. По их мнению, там Армения вела незаконную добычу ископаемых. Ереван, в свою очередь, заявляет о крайне напряженной гуманитарной ситуации, вызванной действиями Баку.
27 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил тему Лачинского коридора с премьером Армении Николом Пашиняном, ранее обвинившим российских миротворцев в неисполнении своих обязательств в Нагорном Карабахе. В Кремле добавили, что международные миротворцы, о которых просит Пашинян, могут привлекаться, если на это есть согласие всех сторон, т. е. не только Армении, но и Азербайджана. В Москве отметили также, что обеспокоены той напряженностью, которая возникла вокруг Лачинского коридора.