Ереван через суд ООН потребовал от Баку разблокировки Лачинского коридора

27 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил тему Лачинского коридора с премьером Армении Николом Пашиняном, ранее обвинившим российских миротворцев в неисполнении своих обязательств в Нагорном Карабахе. В Кремле добавили, что международные миротворцы, о которых просит Пашинян, могут привлекаться, если на это есть согласие всех сторон, т. е. не только Армении, но и Азербайджана. В Москве отметили также, что обеспокоены той напряженностью, которая возникла вокруг Лачинского коридора.