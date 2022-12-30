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Ереван через суд ООН потребовал от Баку разблокировки Лачинского коридора

Ведомости

Армения 28 декабря обратилась в Международный суд ООН, требуя от Азербайджана разблокировать Лачинский коридор – единственную транспортную артерию, соединяющую Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).

Как отмечается в пресс-релизе суда, Ереван называет блокировку коридора азербайджанскими экоактивистами срежиссированной Баку и требует обеспечить непрерывное свободное передвижение всех лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

В своем иске Армения указывает на то, что в НКР проживает порядка 120 000 этнических армян и признаков снятия блокады Азербайджаном на данный момент не видно. Запрос Еревана касается вопроса применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, отмечается в релизе.

Согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., Лачинский коридор, который соединяет Армению и столицу НКР Степанакерт, находится под контролем российских миротворцев.

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С 12 декабря 2022 г. путь в сторону Нагорного Карабаха контролируют азербайджанцы – согласно официальной азербайджанской версии, там проводят свои акции экоактивисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов», требуя пропустить их к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирл. По их мнению, там Армения вела незаконную добычу ископаемых. Ереван, в свою очередь, заявляет о крайне напряженной гуманитарной ситуации, вызванной действиями Баку.

27 декабря президент РФ Владимир Путин обсудил тему Лачинского коридора с премьером Армении Николом Пашиняном, ранее обвинившим российских миротворцев в неисполнении своих обязательств в Нагорном Карабахе. В Кремле добавили, что международные миротворцы, о которых просит Пашинян, могут привлекаться, если на это есть согласие всех сторон, т. е. не только Армении, но и Азербайджана. В Москве отметили также, что обеспокоены той напряженностью, которая возникла вокруг Лачинского коридора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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