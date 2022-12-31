В Анкаре заявили о необходимости политических шагов для вывода войск из Сирии
Для вывода турецких войск из Сирии необходимы сперва соответствующие политические шаги, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает новостной портал Duvar.
«В политическом процессе должны быть предприняты шаги, прежде чем наши солдаты уйдут [из Сирии]. Если есть бреши, террористические организации не должны их заполнять», – сказал он.
Новая встреча представителей Турции, России и Сирии может состояться во второй половине января, добавил министр.
Ранее сирийская газета Al-Watan сообщила, что Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после трехсторонней встречи глав министерств обороны России, Сирии и Турции. Эта встреча состоялась 28 декабря в Москве, при этом параллельно прошли переговоры глав разведок этих стран. В Минобороны РФ назвали встречу конструктивной и подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия в таком формате для сирийского урегулирования.
В Анкаре, в свою очередь, отметили, что на встрече обсуждались «сирийский кризис, проблема беженцев и совместные усилия по борьбе со всеми террористическими организациями в Сирии». Террористической организацией Анкара считает в том числе формирования сирийских курдов SDF/YPG, которые, по ее мнению, связаны с признанной террористической в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). С середины ноября турецкие ВВС наносят авиаудары по целям на территориях, подконтрольных сирийским курдам.
Сегодня вопросы урегулирования в Сирии с Чавушоглу обсудил министр иностранных дел России Сергей Лавров.