Путин поручил увековечить память первого президента Башкирии Рахимова
Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы Рахимова.
«У нас повод для встречи печальный — прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание с ним состоялось сегодня в концертном зале «Башкортостан» в Уфе. На церемонию приехал Путин. В разговоре с Хабировым глава государства подчеркнул, что хорошо знал Рахимова лично, и отметил его вклад в развитие республики в качестве нового субъекта России.
Рахимов возглавлял Башкирию с 1990 г. в качестве главы Верховного совета республики, а с 1993 по 2010 г. занимал пост регионального президента. Он переизбирался на эту должность четыре раза. В 2006 г. он был избран на пять лет, срок его полномочий истекал в 2011 г., однако в 2010 г. Рахимов решил досрочно покинуть пост.