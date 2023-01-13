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Путин поручил увековечить память первого президента Башкирии Рахимова

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил главу Башкирии Радия Хабирова проработать вопрос об увековечивании памяти первого президента республики Муртазы Рахимова. 

«У нас повод для встречи печальный — прощаемся с первым руководителем республики. В этой связи я хотел бы попросить подумать над вопросом увековечивания его памяти. Он многое сделал для развития республики», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Рахимов умер 11 января в возрасте 88 лет. Прощание с ним состоялось сегодня в концертном зале «Башкортостан» в Уфе. На церемонию приехал Путин. В разговоре с Хабировым глава государства подчеркнул, что хорошо знал Рахимова лично, и отметил его вклад в развитие республики в качестве нового субъекта России. 

Рахимов возглавлял Башкирию с 1990 г. в качестве главы Верховного совета республики, а с 1993 по 2010 г. занимал пост регионального президента. Он переизбирался на эту должность четыре раза. В 2006 г. он был избран на пять лет, срок его полномочий истекал в 2011 г., однако в 2010 г. Рахимов решил досрочно покинуть пост.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных