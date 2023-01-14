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Балицкий: памятник Тарасу Шевченко перенесут с площади Победы в Мелитополе

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В Мелитополе памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко перенесут с центральной площади Победы, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По словам Балицкого, такое решение было принято администрацией города «после многочисленных обращений мелитопольцев». Памятник могут перенести в сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Врио губернатора также сообщил, что среди граждан инициирован опрос о месте размещения памятника, и добавил, что решение «будет принято совместно с мелитопольцами, как и было принято решение о его переносе».

«Прошу не реагировать на провокации со стороны киевских пропагандистов, памятник в безопасности и после реставрации займет свое место в городе», – написал Балицкий.

Также он сообщил, что на площади Победы будет установлена стела «Город воинской славы».

В мае и июне в разных частях Украины также сносили памятники, связанные с Россией. В июне памятник советскому солдату снесли в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области Украины. Месяцем ранее киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передали в музей тоталитаризма.

30 ноября 2022 г. Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и Суворову.

В конце декабря 2022 г. в Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову, 6 января – памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову, сообщал ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных