Балицкий: памятник Тарасу Шевченко перенесут с площади Победы в Мелитополе

По словам Балицкого, такое решение было принято администрацией города «после многочисленных обращений мелитопольцев». Памятник могут перенести в сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Врио губернатора также сообщил, что среди граждан инициирован опрос о месте размещения памятника, и добавил, что решение «будет принято совместно с мелитопольцами, как и было принято решение о его переносе».