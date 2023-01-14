Балицкий: памятник Тарасу Шевченко перенесут с площади Победы в Мелитополе
В Мелитополе памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко перенесут с центральной площади Победы, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, такое решение было принято администрацией города «после многочисленных обращений мелитопольцев». Памятник могут перенести в сквер у библиотеки имени Шевченко на улице Дружбы, сквер Мелитопольского государственного университета или Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. Врио губернатора также сообщил, что среди граждан инициирован опрос о месте размещения памятника, и добавил, что решение «будет принято совместно с мелитопольцами, как и было принято решение о его переносе».
«Прошу не реагировать на провокации со стороны киевских пропагандистов, памятник в безопасности и после реставрации займет свое место в городе», – написал Балицкий.
Также он сообщил, что на площади Победы будет установлена стела «Город воинской славы».
В мае и июне в разных частях Украины также сносили памятники, связанные с Россией. В июне памятник советскому солдату снесли в селе Верхний Ясенов в Ивано-Франковской области Украины. Месяцем ранее киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передали в музей тоталитаризма.
30 ноября 2022 г. Одесский городской совет проголосовал за демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и Суворову.
В конце декабря 2022 г. в Днепре демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову, 6 января – памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову, сообщал ТАСС.