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Министры обороны Турции и Сирии могут встретиться в середине февраля

Ведомости

Встреча министров обороны Турции и Сирии может состояться в середине февраля, сообщила газета Yeni Akit со ссылкой на официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына.

По словам Калына, этот вопрос стоит на повестке дня. Говоря о действиях Рабочей партии Курдистана (РПК) и отрядов народной самообороны, признанных в Турции террористическими, внутри сирийских границ, Калын заявил, что Турция хочет безопасности на своих границах. «Мы никогда не нацелимся на сирийское государство или сирийское гражданское население», – заявил он.

31 декабря 2022 г. сирийская газета Al-Watan сообщила, что Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после трехсторонней встречи глав министерств обороны России, Сирии и Турции. Эта встреча состоялась 28 декабря в Москве, при этом параллельно прошли переговоры глав разведок этих стран. В Минобороны РФ назвали встречу конструктивной и подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия в таком формате для сирийского урегулирования.

13 января 2023 г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил из ряда районов Сирии. По его словам, США продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны.

В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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