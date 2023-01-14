Министры обороны Турции и Сирии могут встретиться в середине февраля
Встреча министров обороны Турции и Сирии может состояться в середине февраля, сообщила газета Yeni Akit со ссылкой на официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына.
По словам Калына, этот вопрос стоит на повестке дня. Говоря о действиях Рабочей партии Курдистана (РПК) и отрядов народной самообороны, признанных в Турции террористическими, внутри сирийских границ, Калын заявил, что Турция хочет безопасности на своих границах. «Мы никогда не нацелимся на сирийское государство или сирийское гражданское население», – заявил он.
31 декабря 2022 г. сирийская газета Al-Watan сообщила, что Анкара согласилась вывести войска с севера Сирии после трехсторонней встречи глав министерств обороны России, Сирии и Турции. Эта встреча состоялась 28 декабря в Москве, при этом параллельно прошли переговоры глав разведок этих стран. В Минобороны РФ назвали встречу конструктивной и подчеркнули необходимость дальнейшего взаимодействия в таком формате для сирийского урегулирования.
13 января 2023 г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и США не выполнили обязательства по выводу курдских сил из ряда районов Сирии. По его словам, США продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана и Силы народной самообороны.
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.