Кремль связал увеличение численности ВС России с прокси-войной Запада
Россия наращивает численность своих Вооруженных сил из-за объявленной ей Западом прокси-войны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Это прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и т. д. Вот с этим связаны такие меры», – ответил он на вопрос, с чем связано увеличение численности российской армии.
Песков также напомнил, что предложенные Минобороны изменения в российской армии были концептуально поддержаны президентом Владимиром Путиным.
Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил заявил, что масштабные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализовываться в течение 2023-2026 гг.
Министр также анонсировал формирование Московского и Ленинградского военных округов, армейского корпуса в Карелии, переформатирование в мотострелковые дивизии семи мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усиление боевой составляющей Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Кроме этого Шойгу призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др.
21 декабря 2022 г. в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Шойгу заявил, что ВС России следует увеличить до 1,5 млн военнослужащих. Помимо этого, среди его предложений также было поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.