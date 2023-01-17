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Политика

Кремль связал увеличение численности ВС России с прокси-войной Запада

Ведомости

Россия наращивает численность своих Вооруженных сил из-за объявленной ей Западом прокси-войны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Это прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и т. д. Вот с этим связаны такие меры», – ответил он на вопрос, с чем связано увеличение численности российской армии.

Песков также напомнил, что предложенные Минобороны изменения в российской армии были концептуально поддержаны президентом Владимиром Путиным.

Ранее сегодня министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам увеличения численности Вооруженных сил заявил, что масштабные изменения в российской армии, включая увеличение ее численности до 1,5 млн человек, будут реализовываться в течение 2023-2026 гг.

Министр также анонсировал формирование Московского и Ленинградского военных округов, армейского корпуса в Карелии, переформатирование в мотострелковые дивизии семи мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усиление боевой составляющей Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения. Кроме этого Шойгу призвал уделить особое внимание набору контрактников, обеспечению своевременной подачи вооружения, увеличению числа полигонов в военных округах и на новых территориях и др.

21 декабря 2022 г. в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны Шойгу заявил, что ВС России следует увеличить до 1,5 млн военнослужащих. Помимо этого, среди его предложений также было поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных