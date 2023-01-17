Кремль связал увеличение численности ВС России с прокси-войной Запада

«Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут. Это прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и т. д. Вот с этим связаны такие меры», – ответил он на вопрос, с чем связано увеличение численности российской армии.