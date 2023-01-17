В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле села
При обстреле села в Валуйском городском округе Белгородской области пострадал один человек, он получил легкие ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел попало село в Валуйском городском округе. Есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести, медицинская помощь уже оказывается. Осколками снарядов выбиты окна в частных домовладениях, повреждена одна машина. Подомовой обход территории продолжается», — сказано в сообщении.
Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января.
Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).