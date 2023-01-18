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В Белгородской области сработала система ПВО

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Красногвардейским районом Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Красногвардейским районом сработала наша система ПВО. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет. Оперативные службы сейчас обследуют территорию», — написал он.

Накануне, 17 января, Гладков также сообщал о работе системы ПВО над Белгородом и Белгородской областью. В результате никто не пострадал. Позже он написал, что под обстрел попали город Шебекино и село в Валуйском городском округе, в результате чего один человек пострадал, он получил легкие ранения.

Сейчас в Белгородской области введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. В апреле 2022 г. его ввели шесть из семи приграничных регионов. С тех пор его неоднократно продлевали. В частности, в Белгородской области он действует до 20 января, в последний раз его продлевали 5 января.

Помимо этого, в регионе с 19 октября 2022 г. действует режим «среднего уровня реагирования», который указом президента России Владимира Путина распространен на восемь приграничных регионов — Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных