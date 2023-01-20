Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией

Два дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Он подчеркивал, что Грузия, как и многие другие страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям против России, однако способность Тбилиси противостоять этому давлению, заботясь о своих собственных интересах, вызывает уважение.