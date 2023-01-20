Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией. Об этом говорится в опубликованном на сайте администрации главы государства заявлении.
«Я не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все партнерские страны словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и, уверена, для большей части общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», – заявила Зурабишвили.
Вместе с тем президент Грузии призвала правительство «серьезно» изучить вопрос прибывающих в страну россиян. Зурабишвили заявила, что необходимы «нормативные акты – о правах на работу, о регистрации бизнеса, о приобретении собственности или об открытии русскоязычных школ».
Накануне, 19 января, председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что возобновление авиасообщения с Россией в Тбилиси будет приветствоваться, поскольку такой шаг облегчит положение граждан.
Два дня назад министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что прямое авиасообщение между РФ и Грузией скоро будет возобновлено. Он подчеркивал, что Грузия, как и многие другие страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям против России, однако способность Тбилиси противостоять этому давлению, заботясь о своих собственных интересах, вызывает уважение.
Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию в июне 2019 г. Запрет распространяется и на грузинских перевозчиков. Поводом стали митинги у здания грузинского парламента в Тбилиси, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента во время Международной ассамблеи православия.
В декабре 2022 г. директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар допустил возобновление прямого сообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении ее граждан, если сформируются «нужные для этого предпосылки», которые хорошо, по его словам, известны Тбилиси.